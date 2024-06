São João: hora marcada no ferry esgota em três horas | A TARDE

Quem planeja pegar o 'caminho da roça' para curtir o São João no interior, através do ferry boat, deve se planejar para evitar perrengues. As passagens com hora marcada para veículos, para os dias 20, 21 e 22 de junho, saindo de Salvador, já estão esgotadas.

As três datas antecedentes à véspera do São João devem registrar o maior fluxo no sistema. Em contato com a reportagem do Portal Massa!, a Internacional Travessias Salvador (ITS) informou que há a expectativa para a abertura de novos horários. Além disso, a operação para o São João ainda será divulgada.

Para aqueles que não conseguiram assegurar as passagens pelo ferry e terá que cair na estrada, desde Salvador até o destino escolhido, terá que lidar com um percurso maior. Um dos exemplos é Amargosa. Da capital baiana para a cidade do interior, pelo ferry boat, a distância total é de 150km. Pelas BRs 324 e 101, o percurso é de 230km. São 80km a mais e o risco de enfrentar engarrafamento.

De acordo com a ITS, para cada embarque, são reservadas 10 vagas para agendamento, sendo 5 por meio do SAC Digital e 5 por Hora Marcada. Ainda segundo a empresa, 10% da capacidade de cada embarcação são para prioridade.

