Sargento aposentado é espancado e tem arma roubada em Salvador | A TARDE

Um sargento da reserva foi agredido e roubado, na noite de domingo, 2, na avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com as informações da PM, o policial foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o estado de saúde dele não foi informado.

Ainda segundo a PM, equipes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e iniciaram as buscas pelos autores da agressão, mas nenhum suspeito foi localizado.

Posteriormente a ocorrência, um revólver que teria sido subtraído do policial aposentado foi entregue por um homem na sede da unidade da 49ª CIPM.

