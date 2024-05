Quarto suspeito da morte de Thiago Tavares se apresenta à polícia | A TARDE

O quarto envolvido na morte de Thiago Tavares dos Santos, esquartejado em Cassange, foi preso nesta quinta-feira, 23. O homem, que estava foragido, se apresentou na presença de advogados na sede da unidade especializada, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã e teve o mandado de prisão cumprido pelas equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). O

>> Suspeitos alegam que 'só assistiram' a esquartejamento, diz delegada

Até o momento, as investigações já identificaram cinco participantes do crime, dos quais três tiveram os mandados de prisão cumpridos ao se apresentarem na companhia de advogados, na 1ª DH/Atlântico, na quarta-feira, 22. Também suspeito de envolvimento, Carlos Eduardo do Carmo Oliveira foi assassinado e o corpo dele foi localizado em uma área de mata, no Parque São Cristóvão, na sexta-feira, 17.

Thiago Tavares teve o corpo esquartejado e localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, na altura do bairro de Mussurunga, na quarta-feira, 15. A 1ª DH/Atlântico segue com as investigações, no sentido de identificar a possível participação de outros envolvidos e alcançá-los.

