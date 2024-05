Saiba quem são os envolvidos no esquartejamento de jovem em Vila Verde | A TARDE

Cinco indivíduos teriam participado da morte de Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos, na última semana. A vítima teria desaparecido em 15 de maio, no bairro de Vila Verde, e o corpo foi encontrado esquartejado no dia seguinte, na localidade do Cassange, em Salvador.

Dentro os suspeitos do crime, um deles foi encontrado morto no mesmo dia em que o corpo foi localizado. O criminoso foi identificado como Carlos Eduardo do Carmo Oliveira. Até o momento, ainda não há a confirmação da polícia de que a morte dele teria relação direta com a execução de Thiago.

Leia mais: Jovem esquartejado entrou em imóvel antes de ser pego por traficantes

Nesta quarta-feira, 22 de maio, a Polícia Civil informou que outros três indivíduos haviam se apresentado na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). O quarto suspeito estaria foragido. Eles são identificados como Marcos Antônio Medrado, conhecido como 'Marquinhos Cabeção'; Elisson Silva Santos, vulgo 'Chocó'; e Cleiton Cruz Silva, que não teve o apelidado informado.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Portal A TARDE, o indivíduo que está sendo procurado foi identificado apenas como Edemir, conhecido pelo vulgo de 'Maia'. A expectativa era que ele se entregasse junto com os demais criminosos, entretanto, a promessa terminou não se cumprindo.

"O quarto homem está foragido, provavelmente no interior do estado da Bahia. Gostaria de sinalizar à população que aquelas pessoas que auxiliam foragidos da Justiça, elas cometem um crime que é o de favorecimento real. Por outro lado, aqueles que querem contribuir para que possamos identificar os envolvidos, podem ligar para o disque denúncia", afirmou a delegada Zaira Pimentel.

A titular da delegacia afirmou ainda que a investigação segue em andamento para saber se existe mais envolvidos nos crimes, tanto na morte, quanto no esquartejamento ou no descarte do corpo.

