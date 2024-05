Jovem esquartejado entrou em imóvel antes de ser pego por traficantes | A TARDE

O jovem de 24 anos, identificado como Thiago Tavares dos Santos, que foi encontrado morto esquartejado no último dia 16 de maio, no bairro do Cassange — após passar um dia desaparecido — teria invadido uma residência antes de ser pego por traficantes que atuam na região.

A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 23, durante coletiva da delegada Zaira Pimentel, na sede da Polícia Civil, no bairro de Itapuã, em Salvador. O encontro acontece um dia após três indivíduos suspeitos de envolvimento no homicídio se entregarem à polícia.

De acordo com a titular da delegacia, Thiago invadiu a residência de uma mulher, no bairro de Vila Verde, após sofrer de um surto psicótico. Sem saber da situação, a moradora teria comunicado o ocorrido a criminosos da região, que retiraram o jovem do imóvel e o executaram posteriormente.

Um vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais mostra Thiago no chão sendo questionado pelos traficantes, enquanto pergunta o que ele teria feito. O corpo do jovem foi encontrado na última quinta-feira, dentro de duas sacolas plásticas.

No mesmo dia em que o corpo foi localizado, um indivíduo apontado como envolvido na morte teria sido executado por outros traficantes da localidade. Além dos três suspeitos, que foram presos nesta quarta, a Polícia Civil ainda procura por mais um indivíduo, que é dado como foragido.

