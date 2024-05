Três homens são presos suspeitos de matar e esquartejar jovem | A TARDE

Três homens suspeitos de matar e esquartejar um jovem de 24 anos, no bairro de Cassange, em Salvador, foram presos nesta quarta-feira, 22. Thiago Tavares dos Santos desapareceu no dia 15 de maio após ter um surto psicótico, em Cajazeiras, onde morava. O corpo dele foi localizado um dia depois.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma semana após a localização da vítima, os suspeitos foram identificados e tiveram os mandados de prisão cumpridos. Eles se apresentaram na sede da 1ª DH/Atlântico, acompanhados de advogados.

Até esta quarta-feira, as investigações indicam a participação de cinco envolvidos, sendo três integrantes de um grupo criminoso, com forte atuação na localidade do Parque São Cristóvão.



Conforme a PC, a principal linha de investigação sobre a motivação do crime aponta para a retaliação dos criminosos, que alegaram que Thiago Tavares invadiu a casa de uma mulher. Segundo familiares, ele saiu de casa sem rumo.

Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio, identificado como Carlos Eduardo do Carmo Oliveira, foi assassinado e o corpo foi localizado em uma área de mata, no Parque São Cristóvão, na sexta-feira, 17. A morte dele também é apurada pela 1ª DH/ Atlântico.

