Saúde nos Bairros atende Curralinho e Boca do Rio a partir de hoje | A TARDE

O projeto Saúde nos Bairros, da Prefeitura de Salvador, chegou à Boca do Rio nesta segunda-feira, 4, onde permanecerá até o dia 16. Moradores da região vão ter acesso rápido a consultas, exames e demais encaminhamentos, oferecidos em uma unidade móvel estacionada em Curralinho, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF). Até o final desse mês e início de abril, as ações serão ofertadas em Cabula/Beiru, Subúrbio/Ilhas, Itapuã e São Caetano/Valéria.



As atividades seguem na Boca do Rio até o dia 16 de março, das 7h às 17h, de segunda-feira a sábado. Para ter acesso aos procedimentos, os interessados devem comparecer ao local com cartão do SUS, RG e guia de exames pretendidos.

A estrutura de equipamentos e profissionais capacitados na unidade móvel possibilita oferta de serviços de atenção básica, saúde especializada, atendimentos pediátricos, exames, atendimento odontológico, vacinação e encaminhamento para a realização de cirurgias eletivas.

Podem ser realizadas consultas com médicos clínicos, cardiologistas e pediatras. Os moradores também têm realizado exames de mamografia, eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ECO), transtorácico, doppler das carótidas, ultrassonografia mamária, ultrassonografia do abdome, ultrassonografia pélvica, ultrassonografia da tireoide e exames laboratoriais em geral.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos lembrou que esse é o 41º bairro beneficiado com a iniciativa desde o seu lançamento, em abril do ano passado.

Programação do Saúde nos Bairros

Distrito: Boca do Rio

Data: 4 a 16 de abril

Local: Curralinho

Distrito: Cabula/Beiru

Data: 11 a 23 de abril

Local: Arenoso

Distrito: Subúrbio/Ilhas

Data: 18 a 30 de abril

Local: Guerreira Zeferina

Distrito: Itapuã

Data: 25 a 6 de abril

Local: Mussurunga I

Distrito: São Caetano/Valéria

Data: 25 a 6 de abril

Local: Pirajá