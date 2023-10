Secretário atualiza sobre projetos do teleférico e túnel subterrâneo | A TARDE

O secretário de Infrasestrutura e Obras Públicas de Salvador e vereador licenciado, Luiz Carlos (Republicanos), atualizou o panorama sobre dois grandes projetos polêmicos, que irão oferecer novas formas de mobilidade para a população da capital baiana.

Há alguns meses, a população e a Câmara Municipal debateram sobre a possível construção de um túnel subterrâneo para pedestres para ligar o bairro de Nazaré ao bairro do Comércio. O túnel subterrâneo de 960 metros terá cobertura metálica com material transparente, além de esteiras rolantes durante a maior parte do seu percurso.

"Neste mês eu já recebo o projeto básico com orçamento e até o dia 15 do mês que vem (novembro), eu recebo o projeto executivo. Com esse trabalho do projeto, até o final desse mês a gente vai ter o valor dessa obra, o tempo de obra e todas as especificações", explicou.

>> Demanda, valor e segurança: conheça mais detalhes de túnel subterrâneo

O secretário apontou que a ideia é que o equipamento, que terá origem no Campo da Pólvora, seja administrado em parceria com a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema metroviário. "A gente abriu na verdade um debate com a Secretaria de Infraestrutura do Estado. A secretaria ficou de fazer um grupo de trabalho para discutir, mas nós estamos aguardando. Enquanto isso, tocando o nosso projeto", falou.

O projeto de um teleférico com saída em bairros da região da Avenida Suburbana, com destino para a Estação Campinas de Pirajá, do metrô, virou pauta em julho, conforme adiantado ao A TARDE pelo prefeito Bruno Reis (União), em julho.

"Existem estudos do teleférico que está com a Fundação Mario Leal Ferreira, com Tânia Scofield (presidente da fundação). Eu não tenho mais muita informação porque é um estudo interno que ela está fazendo dentro da Fundação", explicou Luiz Carlos sobre o projeto que está em fase de estudo de viabilidade técnica.