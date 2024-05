Secretário destaca importância do Aprender + e inaugura quadras | A TARDE

O Secretário Municipal da Educação de Salvador, Thiago Dantas, marcou presença na Escola Municipal Santo Antônio das Malvinas, no bairro de Coutos, e em seguida na Escola Municipal de Paripe, no bairro de Paripe, neste sábado, 11, quando acompanhou as ações do segundo encontro de 2024 do projeto Aprender +, que tem como objetivo a recomposição de aprendizagem de estudantes que ficaram sem aulas ou teve o ensino prejudicado pela pandemia de Covid-19.

Além da realização do projeto, foram inauguradas a cobertura de duas quadras nos colégios, com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União-BA).

>> Bruno Reis destaca resultados do Aprender +: "Verdadeiro sucesso"

“É um equipamento que passa por requalificação de estrutura. Com dias chuvosos ou de sol, a quadra coberta tem um potencial multiplicado”, disse o secretário Thiago Dantas em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo Dantas, o projeto Aprender + amplia o tempo dos estudantes no colégio. “O objetivo é garantir a recomposição das aprendizagens que a pandemia não permitiu que acontecesse no tempo esperado porque as escolas estavam fechadas”.

“Para esse ano está planejada uma etapa no primeiro semestre e uma segunda etapa no segundo semestre. No primeiro, estamos trabalhando com os anos de escolarização do 3º, 4º, 5º e 6º ano”, explica.

Segundo Dantas, a expectativa para esse ano é de 30 mil a 50 mil alunos a mais e participação de quase 300 escolas com oferta neste seguimento, além dos colégios em Coutos e Paripe.

A primeira edição do programa aconteceu no ano passado, em quatro sábados durante o mês. O foco do segundo semestre foram estudantes do 5º ao 9º ano que, de acordo com Dantas, “são séries de transição do Fundamental I para o Fundamental II, que partem para o Ensino Médio”.

