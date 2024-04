Sedação é diminuída e torcedor em coma tem momento acordado | A TARDE

O torcedor do Vitória que está em coma induzido desde domingo, 14, após ter sido agredido com golpes de barras de ferro por três homens que seriam integrantes de torcida organizada do Bahia e Palmeiras, teve a sedação diminuída pelos médicos na manhã desta sexta-feira, 19. Com isso, Vanderley Leal de Jesus, de 26 anos, teve um momento acordado, segundo informações da tia dele, Marli Leal, que o acompanha na UTI no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.



De acordo com Marli, o sobrinho manteve os olhos abertos por cerca de cinco minutos e não falou nada, no entanto explicou que essas era a reação esperada pelos médicos. “É normal. Está dentro do explicado para a gente”, contou.



Na quinta-feira, 19, Vanderley passou uma nova tomografia e, segundo Marli, a diminuição da sedação seria implementada caso o resultado do exame tivesse mostrado melhoras. “Os médicos disseram que se tivessem uma melhora na tomografia, tirariam a sedação”, falou.

O rapaz foi colocado em coma induzido, porque a agressão que sofreu deixou duas artérias comprometidas , além de um edema na cabeça.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil nesta sexta-feira, para saber as atualizações da investigação do caso. Através de nota, a corporação informou que “a apuração está em andamento, com a realização de oitivas e diligências investigativas”.



Relembre caso



No último domingo, 14, Vanderley estava indo ao jogo do Vitória x Palmeiras, no Barradão, com mais dois amigos. Eles estavam na Rua Ismar Araújo, bairro de Pau da Lima, na capital baiana, quando três homens que passavam em um carro desceram do veículo e correram atrás deles. Os dois amigos de Vanderley conseguiram fugir, mas ele foi alcançado pelos criminosos.



Imagens de redes sociais mostraram o momento em que Vanderley, desacordado no chão, era socorrido por pessoas que passavam na região. Em outro vídeo, também foi possível ver um dos agressores, sem camisa e segurando o que parece ser uma barra de ferro, entrando em um carro e fugindo do local.



Ao Portal A TARDE, Cristiani Leal, mãe de Vanderley, disse que que os agressores eram das torcidas organizadas Bamor e Mancha Verde. Vale lembrar que a organizada Bamor (Bahia) é aliada da Mancha Alviverde (organizada do Palmeiras), e rival de Os Imbatíveis (Vitória). No entanto, a mãe de Vanderley disse que o filho estava vestido com uma camisa do Vitória no momento da agressão.



Marli destacou ainda que vai lutar por justiça e punição aos agressores do filho dela. "Meu filho é apaixonado pelo Vitória, ama futebol, mas tem gente que está no meio e que não devia. Têm que ser banidos. Não são pessoas, são animais”.