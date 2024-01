Sedur apreende 45 objetos irregulares nas primeiras horas no Bonfim | A TARDE

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), por meio da Subcoordenadoria de Atividade e Publicidade, realizou 45 apreensões nas primeiras horas da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (11). Boa parte do material foi referente à utilização de hastes de ferro em mochilas pirulito.

O material representa um perigo. Além disso, estamos verificando outras atividades irregulares, como vendas em recipientes de vidro e publicidade não autorizada, que são muito comuns na festa”, contou a subcoordenadora de Atividade e Publicidade da Sedur, Sueli Domiciano.

O órgão atua na fiscalização do circuito da Lavagem do Bonfim, com o objetivo de combater a poluição sonora, orientar os bares sobre a proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro, coibir a ocupação de marquises e a realização de publicidade e atividades irregulares.