Sedur interdita parque de diversão instalado no Campo da Pronaica | A TARDE

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) decidiu interditar nesta sexta-feira, 16, o parque de diversões instalado no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, até que seja apresentado o laudo da perícia técnica apontando o que ocasionou o acidente com um dos brinquedos.

De acordo com a pasta, o parque possui alvará de funcionamento emitido pela Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE). A emissão do alvará é condicionada à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) que foram apresentados na ocasião.

Em janeiro, a Sedur chegou a interditar a instalação do parque porque foi iniciada sem autorização da Prefeitura. Após ação fiscal do órgão, o responsável regularizou a situação e alvará foi concedido

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para realizar inspeção no equipamento. Os responsáveis foram notificados e o parque embargado até apresentação de novo laudo técnico, a ser realizado por profissional habilitado, sobre as condições dos equipamentos instalados.