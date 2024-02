Testemunha conta detalhes de grave acidente em parque de Cajazeiras | A TARDE

Uma testemuha do acidente em um parque de diversões, que deixou um jovem de 20 anos gravemente ferido na noite de quinta-feira, 16, deu um relato emocionada ao Portal A TARDE e contou detalhes dos momentos que antecederam e sucederam a grave situação.

"Tinha poucos minutos que meu primo e meu irmão tínhamos brincado nesse brinquedo (em que aconteceu o acidente). Ouvimos um estralo como se tivesse partido alguma coisa, quando olhei para trás vi o brinquedo batendo no eixo que sustenta, caindo no chão e raspando a chapa de ferro", contou Vitória Moreira.

Vitória se emocionou ao relembrar os gritos ouvidos no primeiro momento após o acidente, seguido por um silêncio. Então os gritos se restringiram aos do jovem Andrei Peroba, de 20 anos, que ficou com seu braço preso às ferragens.

"Eu só ouvi o grito do rapaz de muita dor. Foi o momento que me desesperei. Tentei chegar perto, mas tinha muito sangue, ele gritando e só depois chegou o Corpo de Bombeiro para tirar ele das ferragens", contou.

"O momento mais desesperador foi quando a mãe dele chegou, que começou a gritar. Ele então falou: 'mãe, eu sou forte, eu vou conseguir", acrescentou.

Brinquedo Intoxx, em que aconteceu o acidente | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Vitória Moreira também contou que os funcionários do parque começaram a se movimentar depois do acidente para organizar os valores recebidos durante o dia e para impedir a entradas de mais pessoas. "Os funcionários do parque começaram a se preocupar em pegar dinheiro, dizendo que tinha 'dado ruim'".

Além disso, de acordo com Vitória, que já frequentou o parque de diversões em outras oportunidades, os funcionários não seguiram regras de segurança e um dos operadores do brinquedo conhecido como "Samba", seria um adolescente de 15 anos.

