Semana da Diversidade leva serviços para público LGBTQIAP+ em Salvador

Até domingo, 10, o Governo do Estado, em parceria com o Grupo Gay da Bahia (GGB), vai promover diversas ações voltadas ao público LGBTQIAP+, na semana em que se comemora a VII Semana da Diversidade em Salvador. Serão realizados debates, discussões temáticas, atividades culturais, feira de saúde e apresentação de roteiro turístico para este público.

Programação

Turismo

A abertura oficial da Semana da Diversidade contou com o lançamento do Roteiro Turístico LGBTQIAPN+, elaborado em parceria com a Associação Brasileira das Agências de Viagem da Bahia (Abav-Bahia), com a contribuição do antropólogo Luiz Mott, fundador do GGB. O material contempla atrativos de Salvador, Baía de Todos-os-Santos e Litoral Norte, destacando fatos históricos e personagens curiosos da comunidade na Bahia. O conteúdo está pronto para subsidiar empresas de turismo interessadas na venda de pacotes de viagem para o público LGBTQIAP+.



A cartilha de qualificação para o trade turístico com o tema: “Como tratar bem o turista LGBTQIAPN+” e a folheteria promocional voltada para o segmento foram apresentadas ao público, composto por representantes do trade turístico de alguns dos municípios-destinos do segmento, além de coordenadores das câmaras Técnicas de turismo das 13 Zonas Turísticas. A Setur também irá realizar uma pesquisa de demanda turística, durante a 20a Parada do Orgulho LGBT+.

A coordenadora de Turismo LGBTQIAP+ da Setur, Petra Perón, aposta no aumento do fluxo turístico deste público no estado e explica a importância do perfil para o turismo da Bahia. “É um segmento que engaja, então, atrair esse turista, monetiza, gera renda, amplia o fluxo turístico e, o mais importante, amplia os direitos da nossa comunidade LGBT aqui no estado”, pontuou Petra.

Saúde

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), realiza a Feira da Diversidade, uma edição especial da Feira Saúde Mais Perto, voltada ao público LGBTQIAPN+, nestas segunda e terça-feira, 4 e 5, das 8h às 17h, no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

O coordenador da Feira Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes, enfatiza que esta edição é um meio de aproximar o Estado da realidade do indivíduo, quebrar as barreiras hospitalares e garantir os serviços ao público LGBTQIAP+. “Nesta Semana da Diversidade, em que a gente atende o público LGBTQIAP+, oferecemos os serviços para que a saúde realmente seja tratada de forma ampla e integral. Então, nossa missão é garantir os direitos, o acesso e o cuidado às pessoas, reafirmando que aqui não há espaço nem pra preconceito, nem para discriminação”, pontua Edvaldo.

Unidade do serviço 'Saúde Mais Perto' | Foto: Divulgação | Governo da Bahia

A feira vai distribuir 5 mil senhas para atendimento de tratamento odontológico, preventivo ginecológico, consulta e avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, teste rápido para HIV, sífilis e hepatite B e C. Também é possível realizar exames de ultrassonografia, eletrocardiograma (ECG), raio-X e laboratoriais. No local, também está estacionada uma carreta do SAC Móvel, onde são oferecidos gratuitamente serviços para a emissão de RG, inscrição de CPF e emissão de antecedentes criminais.

Emprego

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) vai promover, na quarta-feira, 6, a partir das 8h, o SineBahia LGBTQIAPN+, iniciativa com serviços de intermediação para o trabalho que serão direcionados para este público na Unidade Central Terminal Pituaçu. Durante a programação, os participantes terão acesso ao cadastramento no sistema, atualização cadastral, encaminhamento para vagas de emprego, emissão gratuita de RG, palestras sobre empregabilidade e orientação para o trabalho, além de inscrições para cursos de capacitação e aperfeiçoamento.



Direitos

A Secretaria de Justiça e Direito Humanos (SJDH) participa da 4ª Marcha do Orgulho Trans da Bahia e da 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT da Bahia, nos próximos sábado e domingo, 9 e 10, em Salvador, e de outras atividades no interior do estado. Com o tema “Inclusão e Diversidade no mundo corporativo – faça a diferença com as diferenças”, a manifestação tem concentração marcada para às 13h, no Campo Grande.



No sábado, 9, véspera da Parada LGBT+, a SJDH participa das mobilizações com distribuição de material informativo e de sensibilização, alertando o público em geral sobre a importância de combater e denunciar violações de direitos de pessoas LGBT’s. A atuação do órgão se dá também através do incentivo à prevenção contra IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), com a distribuição de insumos como preservativos masculinos e femininos.

Educação e Igualdade

Também faz parte da grade de programação, a campanha “Oxe, me respeite”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). No domingo,10, a Unidade Móvel da SPM estará no Largo do Campo Grande, das 10h às 20h, para orientar e encaminhar vítimas de violência, agressão ou qualquer tipo de assédio. Além disso, entre os dias 4 e 9 de setembro, a campanha estará na Escola Estadual Severino Vieira e no Colégio Central, no bairro de Nazaré, em Salvador, para questionar, através de dinâmicas pedagógicas, as normas sociais geradoras da desigualdade de gênero.

Além Setur, Sesab, Setre, SPM, SJDH e Voluntárias Sociais, contribuem para o evento ainda as secretarias estaduais de Segurança (SSP), Cultura (Secult), Comunicação (Secom) e Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), com o objetivo de realizar macroações para a promoção do segmento, bem como ampliar a mobilização e a sensibilização da sociedade baiana.