Semana será de calor em Salvador; confira previsão | A TARDE

Salvador não será atingida pela forte onda de calor que deve elevar as temperaturas para cerca de 40°C em diversas cidades do Brasil. Ainda assim, uma massa de ar quente e seca irá manter o tempo firme na capital baiana, com calor e poucas chuvas, causadas por ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico. As temperaturas deverão variar entre 25°C e 32°C.

De acordo com informativo metereológico da Defesa Civil de Salvador, a previsão entre segunda-feira, 13, e quarta-feira, 15, é de céu claro a parcialmente nublado, com poucas chances de chuvas. As chances de chover nesses dias é de 5%.

Na quinta-feira, 16, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas a qualquer hora do dia.

Já no final de semana, entre sexta-feira, 17, e domingo, 19, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com poucas chances de chuvas. As chances de chover nesses dias varia entre 5% e 10%.