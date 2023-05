Semop discute com ambulantes forma de cadastros das festas em Salvador

Vendedores ambulantes de Salvador se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), nesta terça-feira, 23, para uma rodada de conversas sobre o novo modelo de cadastro dos trabalhadores para as festas populares da capital.



Durante o encontro, os participantes discutiram os últimos detalhes do novo modelo de cadastramento para os vendedores ambulantes que será adotado pela prefeitura nas festas de Salvador. Segundo a Semop, o novo método garante maior facilidade e comodidade aos trabalhadores realizarem o seu cadastro.

Foram discutidos o prazo para as inscrições e o tipo de suporte que será oferecido pela prefeitura. O secretário da Semop, Luciano Ribeiro, frisou que todo o processo visa "a democratização do cadastramento, dando maior transparência e segurança aos ambulantes, dentro das regras estabelecidas pelas leis municipais".



A Semop também informou que a reunião fez parte do cronograma de escuta e que praticamente encerra a etapa de diálogo para elaboração da versão final da minuta do decreto municipal que trata do cadastro.

Estiveram presentes o subsecretário da Semop, Paulo Emanuel Macedo, integrantes da equipe jurídica da pasta e procuradores do município, representantes da Defensoria Pública do Estado e entidades que representam os trabalhadores ambulantes.