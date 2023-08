SEMPRE realiza aula inaugural de projeto de inclusão produtiva

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE), realizou nesta segunda-feira,28, a aula inaugural do projeto de inclusão produtiva SEMPRE Qualifica. A iniciativa tem por objetivo promover a geração de renda por meio do aumento da empregabilidade e empreendedorismo, ofertando capacitação, qualificação e formação profissional como alternativa para que indivíduos e famílias superem a condição de vulnerabilidade e risco social.

O secretário da pasta, Júnior Magalhães, disse estar emocionado em poder promover essa oportunidade para profissionalização e independência financeira para muitas pessoas."Acredito na qualificação profissional como uma efetiva estratégia de enfrentamento à pobreza, pois quando uma pessoa se capacita, começa a trabalhar, e ter renda a partir disso, ela inicia a superação de vulnerabilidades. É isso que Salvador está trazendo como diferencial, promovendo, desta forma a evolução e emancipação dos assistidos”, destacou.

A aula inaugural contou com a participação de cerca de 75 pessoas encaminhadas principalmente pelos Centros de referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros pop, além de Unidades de Acolhimento Institucional (UAIS).

Os cursos terão como público prioritário mães de crianças e adolescentes com deficiência, indivíduos atendidos nos serviços socioassistenciais, desempregados, pessoas em situação de rua, usuários dos Restaurantes Populares, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, e demais pessoas em situação vulnerabilidade social, com faixa etária de 16 a 60 anos.

Cerca de 4 mil pessoas serão beneficiadas com o programa que, além do SENAI, contará também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), como parceiro, pelo período do um ano, para a oferta de diversas modalidades de cursos como mecânico de motocicleta e automóvel, fabricação de bolsas em tecido, pizzaiolo, pedreiro, confeitaria básica, informática, dentre outros.