Serviços do TRE-BA são suspensos devido ao São João

Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) - Foto: Divulgação/TRE

Os serviços do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) foram interrompidos a partir desta sexta-feira, 21, e retornam na próxima terça, 25, após as festas de São João.

A suspensão das atividades na Secretaria, Central de Atendimento ao Público e nos Cartório Eleitorais da Capital e do interior do estado atende a Portaria n° 606/2024, que define o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2024, no âmbito da Justiça Eleitoral.

Em contrapartida, os eleitores que precisam emitir a certidão de quitação eleitoral podem acessar o autoatendimento, no portal do TRE-BA na internet, ou acessar o aplicativo E-título.