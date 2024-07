Serviços essenciais são suspensos em Pernambués após ataque criminoso

As suspensões ocorreram após uma troca de tiros - Foto: Google Street View

Os serviços nas escolas municipais e de transporte público seguem suspensos, nesta terça-feira, 16, na região do Alto do Cruzeiro, próximo ao bairro de Pernambués, em Salvador. As suspensões ocorreram após uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares na última segunda-feira, 15.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), as aulas das Escolas Municipais de Pernambués e Frei Leônidas Menezes foram suspensas devido a sensação de insegurança. Cerca de 660 alunos foram afetados.

Já a ecretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB) informa que os ônibus da linha 1103 - Alto do Cruzeiro/ Pernambués X Circular não estão realizando o itinerário completo. Os veículos estão parando na rua escritor Edson Carneiro.

