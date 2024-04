Sexto dia de chuva causa transtornos em Salvador | A TARDE

Salvador amanheceu com mais um dia de chuva, nesta quarta-feira, 10, e chega ao sexto dia de chuva consecutivo. A grande quantidade de água provoca transtornos na cidade e deixa o trânsito lento em diversas regiões.

Motoristas que trafegam pela Av. Paralela encontram longo congestionamento desde a saída da 29 de março até a chegada ao CAB e depois da saída do CAB até a chegada na ligação Iguatemi-Parela.

Quem passa pela Pituba também enfrenta engarrafamento no início da Manuel Dias da Silva e também na chegada à rua Osvaldo Cruz.

O congestionamento e pontos de alagamento também são vistos na Av. Bonocô, sentido Dique do Tororó. Bem como no Vale do Ogunjá.

Nesta manhã, as pancadas foram de menor intensidade em comparação com os últimos dias, mas a Defesa Civil (Codesal) já registra 14 ocorrências.