Shein anuncia loja em Salvador em formato pop-up com peças até R$ 100

Após uma hora do anúncio de inauguração da loja física da Shein em Salvador, o agendamento para entrar no estabelecimento foi esgotado na manhã desta segunda-feira, 6. O cadastramento do horário de visita está sendo realizado através do Sympla.

A loja da marca de roupas e acessórios chinesa será em formato temporário (pop-up) e funcionará por três dias, de sábado, 11, até a próxima segunda-feira, 13, no Shopping da Bahia. Conforme a empresa, o acesso à loja pop-up será permitido apenas com agendamento prévio. Ainda não há informações se novos horários serão disponibilizados.

Ainda segundo a Shein, a medida tem o objetivo de garantir maior controle de fila e uma experiência de compra confortável para todos. A loja baiana contará com um acervo de mais de 8 mil peças entre modas masculinas e femininas, plus size e infantil. Os preços dos itens variam entre R$ 13 e R$ 100.



A empresa passou a investir no formato de loja temporária no Brasil desde o ano passado. Inicialmente, a ação foi promovida no Rio de Janeiro. Em novembro de 2022, foi a vez de São Paulo receber a loja no formato pop-up.