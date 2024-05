Simm oferece 61 vagas em Salvador; confira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 61 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (24). Os candidatos deverão acessar o site salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, vaga zoneada para os moradores de Boca do Rio, Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Pernambués, Brotas e Saramandaia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, pegar peso e vaga zoneada para os moradores de Boca do Rio, Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Pernambués, Brotas e Saramandaia.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Supervisor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH A/B.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.327,68 + benefícios

Vagas: 10

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Confeiteira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheira de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cumim

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Atendente de bar e restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Armador de estrutura metálica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante prático de pedreiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante técnico de segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante prático de eletricista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$1.676,76 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e para pegar peso.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em vendas de produtos e serviços gráficos, informática intermediária (Corel Draw, Photoshop, Adobe).

Salário: R$1.412,00 + comissão

Vagas: 2

Ajudante de cozinha (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência.

Bolsa: R$600,00 + transporte

Vagas: 2

Atendente de balcão (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência.

Bolsa: R$500,00 + transporte

Vagas: 1

Tecnólogo em Gastronomia (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando, sem experiência.

Bolsa: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de estoque

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em pacote Office.

Salário: R$1.477,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico instalador de redes

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B, experiência com instalação, manutenção preventiva e corretiva e reparos de redes de fibra óptica em ambientes residenciais e comerciais.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Salgadeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

Vagas: 2

Operador de máquina de coxinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Operador de telemarketing ativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em Informática.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 5