SintraSuper realiza protesto na Americanas de shopping em Salvador

Na tarde desta sexta-feira, 3, o SintraSuper realizou um protesto na Americanas do Shopping da Bahia. Os manifestantes falavam palavras de ordens em defesa em defesa dos 44 mil trabalhadores e trabalhadoras da varejista, os dirigentes levantaram uma faixa e distribuíram panfletos para funcionários e clientes.

A presidenta do sindicato, Rosa de Souza, explicou o motivo da manifestação. “A Americanas precisa dizer claramente como ficará a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Queremos a garantia dos empregos e dos direitos trabalhistas. Funcionários não são responsáveis pela crise provocada por um rombo de mais de R$ 43 bilhões em dívidas. Essa situação deixa milhares de mães e pais de família apreensivos”, destacou.



Segundo a sindicalista, “o SintraSuper exige a apuração dos responsáveis pelo rombo. Ao mesmo tempo, quer que a empresa garanta os empregos e os direitos trabalhistas dos funcionários”.

null Reprodução| SintraSuper

Dirigente da FEC Bahia e do Sindicato dos Comerciários, Reginaldo Oliveira lembrou que, “além do prejuízo para os empregados, serão prejudicadas pequenas, médias e grandes empresas que fornecem produtos para a Americanas ou trabalham diretamente com a organização”. Citou ainda que a empresa está devendo aluguel de shoppings.