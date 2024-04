Sistema ferry-boat altera horários e número de embarcações; confira | A TARDE

O serviço de transporte pelo ferry-boat está passando por obras para a instalação de um novo flutuante de atracação na gaveta C do terminal de São Joaquim, em Salvador. Com isso, o sistema passa a ter mudanças, a partir desta terça, 16, em seus horários e no número de embarcações.

A iniciativa, que está sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e é executada pela Saga Estaleiro Construções e Reparos Navais Ltda, tem um investimento de R$ 13,6 milhões visa aprimorar o serviço realizado.

Leia mais

>> Carro roda na pista e bate em poste no Vale do Canela

As obras, que têm previsão de conclusão em cinco dias, começaram nesta terça-feira, 16, e seguem até o próximo sábado, 20. Durante esse período, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) determinou uma alteração temporária nas travessias, que serão realizadas a cada duas horas, nos horários de 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h e 23h30, em ambos os terminais. Haverá a possibilidade de saída extra, se necessário.

Além da alteração nos horários, a agência reguladora determinou ainda que o embarque de veículos pesados, como ônibus, caminhões e micro-ônibus, estará suspenso durante a realização das obras. Veículos transportando alimentos perecíveis e pacientes em tratamento de saúde não sofrerão restrições.

O novo flutuante beneficiará as embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Ivete Sangalo. Até a conclusão das obras de instalação, os passageiros serão atendidos por três barcos convencionais (Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro) que utilizam as gavetas A e B.

Para os passageiros que adquiriram passagens do serviço de hora marcada para os dias em que a obra está em execução, e que coincidem com os horários não disponíveis, a Internacional Travessias Salvador garante a opção de reagendamento ou cancelamento das passagens, sem custos adicionais, de acordo com a preferência do usuário.

Para evitar transtornos durante o período de intervenção, o passageiro pode acompanhar a situação do serviço por meio do filômetro, disponível no site da Internacional Travessias.