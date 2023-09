"Situação aterrorizante", diz moradora de imóvel atingido por tiro

Uma bala invadiu a janela de um apartamento localizado no 13º andar, da rua Manoel Barreto, no bairro da Graça, área nobre de Salvador. No vídeo divulgado na noite de domingo, 3, pela moradora do imóvel, é possível ver o estrago provocado pelo projétil, que estilhaçou o vidro e caiu no meio da sala.

Em entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, a moradora Ritah Oliveira, de 53 anos, relatou o acontecimento e destacou que viveu uma situação aterrorizante dentro do próprio apartamento.

"Por volta de 00h, escutamos um estampido, como se fosse uma prateleira de vidro quebrada. Moramos eu e minha mãe, que é uma senhora de 83 anos. Eu estava no quarto dela para dar algumas medicações que precisam de acompanhamento. De repente, minha mãe falou que havia caído alguma coisa lá dentro. Quando terminei de cuidar dela, eu fui olhar. Vim na cozinha e depois fui na sala. Olhei a casa toda, mas, só depois quando liguei a luz, que vi o buraco no vidro janela. Fiquei estática, não sabia se eu ia ou ficava", revela.

Inicialmente, a dona do apartamento achou que o local tinha sido atingido por uma pedra, mas mudou a percepção quando viu o tamanho do buraco na janela e o vidro espalhado no chão da sala. "Meu prédio não tem nada na frente e nem atrás, não é como se alguém fosse jogar uma pedra. Depois que recobrei a consciência, olhei a 'broca' e o vidro espalhado pela sala toda. Liguei para a portaria do meu prédio, o porteiro subiu para ver e fazer a ocorrência. Comecei a procurar e achei a bala bem perto do sofá. A situação foi aterrorizante, estou bem nervosa. Quando fui comunicar à síndica do prédio, ela me passou que prenderam um rapaz aqui no bairro e ele era envolvido com facção ou algo assim", detalha.

Ritah Oliveira disse também que buscou manter a tranquilidade na hora do acontecimento para seguir cuidando da mãe, mas não escondeu o medo causado pelo tiro que invadiu o apartamento.

"Jamais poderia imaginar que viveria algo assim. Uma situação muito desafiadora. Você não sabe o que dizer ou pensar. Tentei ficar tranquila por conta de minha mãe, mas agora de manhã eu desabei. Fiquei imaginando aquela bala entrando no quarto. A gente fica em pânico dentro da nossa própria casa", finalizou.

Segundo informações, o tiro teria sido disparado por traficantes em um confronto registrado no Calabar. Por sorte, nenhuma pessoa no apartamento foi atingida.