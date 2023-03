Sócio de restaurante teria chamado menores para tomar gin em lancha

Três adolescentes teriam sido vítimas de assédio supostamente cometido por um dos sócios do restaurante 33 Steakhouse, no Salvador Shopping. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a mãe de uma das meninas fala sobre o caso.

De acordo com Paloma Portela, o empresário teria convidado as três garotas para fazer um passeio de lancha. O idoso também foi acusado de ter oferecido gin, vinho e champanhe para as menores.

"Minha filha e duas amigas menores de idade estavam no restaurante e foram importunadas por um dos sócios do local. Ele sentou-se à mesa delas, ofereceu bebidas. Elas informaram que eram menores de idade e ouviram que ‘não tem problema homem mais velho gostar de meninas mais novas’”, disse Paloma.

Irmã de outra suposta vítima, a advogada Judith Cerqueira contou a mesma história no Instagram.



"Eu sou a voz dessas meninas. Eu sou a defesa que elas merecem e devem ter. Eu vou proteger com unhas e dentes os direitos delas, e vou fazer o possível para que este sujeito sofra todas as consequências juridicamente possíveis", publicou.

Ainda segundo os relatos, o empresário teria alisado uma das meninas em um determinado momento. Após a ocorrência, a advogada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Em contato com o Portal A TARDE, o Shopping Salvador relatou que não compactua com nenhuma forma de assédio e que a denúncia foi levada às autoridades.



"A administração do empreendimento informa que não compactua com nenhuma forma de assédio. A denúncia já foi levada às autoridades competentes e o shopping está à disposição para colaborar com a investigação", pontuou.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do restaurante 33 Steakhouse. A empresa afirmou que o sócio envolvido no suposto caso de assédio já foi afastado e que está tomando medidas cabíveis para o melhor esclarecimento da situação.

Confira a nota:

"A empresa e seus sócios repudiam qualquer tipo de assédio e estão tomando todas as medidas cabíveis para o melhor esclarecimento da situação.

Primamos pela excelência no atendimento, comprovados ao longo da nossa existência, pautados pelo bem servir aos baianos, e fiéis aos nossos valores, bem como da sociedade.

O restaurante 33.Steackhouse informa que já afastou das atividades o profissional envolvido nas denúncias recentes, desde o ocorrido, e está colaborando com as investigações até que os fatos sejam apurados pela justiça. O estabelecimento lamenta profundamente o incidente".