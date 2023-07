Stella Maris: Academia furta energia que poderia abastecer 1.200 casas

Uma operação realizada Neoenergia Coelba e a Polícia Civil nesta quarta-feira, 5, flagrou que uma academia em Stella Maris estava ligada diretamente na rede da distribuidora, o que caracteriza ligação clandestina, também conhecido como "gato".



No total, a energia recuperada foi de 70 mil quilowatts/horas, o que seria suficiente para abastecer 1.200 residências durante 15 dias.

Lucas Franco

O alvo desta operação foi mapeado pelo centro de inteligência da Neoenergia Coelba, que através de análises nos softwares, associados a sensores inteligentes, identificou uma possível atividade fraudulenta, confirmada após ação em campo. No momento da ação, o proprietário não estava na academia, mas poderá responder a inquérito policial e pagará uma multa referente ao valor da energia furtada.



Com esta operação, cerca de 70 irregularidades foram encontradas em unidades de saúde, bem-estar e espaços fitnes, como academias, crossfits, clínicas de estética e salões de beleza. Somente neste segmento, 370 mil quilowatts/hora de energia foram recuperados, montante suficiente para abastecer sete mil residências durante duas semanas.

Crime e denúncias

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. As denúncias contra fraudes e furtos de energia são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br), na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.