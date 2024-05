Superintendência abre o jogo sobre possível greve de ônibus | A TARDE

Os rodoviários seguem na luta por melhorias nas condições de trabalho. Em mais uma rodada de conversa, agora com a Superintendência Regional do Trabalho (STRE-BA) junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), o debate em prol de reajustes ganhou um novo capítulo.

Inicialmente, a pauta principal tratou da campanha salarial deste ano, na sede do órgão, no bairro do Comércio, em Salvador.

Além de ouvir o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira (PCdoB), o Portal MASSA! também conversou Fátima Freire, superintendente do tribunal.

Em contato com a reportagem, ela explicou que no último dia 17 o órgão recebeu um contato feito pela classe sobre o início da negociação coletiva da campanha.

“Engloba todos os pedidos relativos à nova convenção coletiva de trabalho dos rodoviários, que vai desde o reajuste salarial, condições de trabalho, jornada de trabalho, valor de passe de transporte, ticket alimentação, banco de horas e outros assuntos (...) Essa primeira reunião foi de dar opção de apresentações e o Sindicato dos Trabalhadores vai apresentar uma pauta com 22 itens para serem negociados, que serão objetos de discussão com o patronato”, mencionou.

Uma nova reunião entre as partes está programada para a próxima quinta-feira (23). Antes disso, no dia 22 de maio, uma assembleia entre os rodoviários está planejada para ocorrer. A proposta é conquistar a deliberação da categoria, sem afetar a saída dos ônibus das garagens.

O impasse envolve o pedido de 4% de reajuste salarial, enquanto a oferta recente dos empresários mencionou o reajuste de 1,24%.

Publicações relacionadas