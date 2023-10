Suspeito de atear fogo em ônibus em Paripe é preso pela PM

Um homem foi preso às 10h desta quarta-feira, 27, por guarnições da 19ª CIPM apontado como um dos suspeitos de ter interceptado e incendiado um ônibus na Avenida São Luiz, em Paripe, na noite de terça-feira, 26.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as forças de segurança receberam uma denúncia anônima de que os homens acusados de terem participado do crime estariam escondidos na Rua 8 de Dezembro. Policiais militares foram até o local, onde encontraram os suspeitos.

Os indivíduos fugiram pelos telhados das casas e dispensaram duas armas em um dos telhados, sendo uma submetralhadora artesanal 9mm e um revólver calibre 38.

Cinco casas depois, um dos suspeitos foi encontrado escondido na laje. Ao avisar os militares ele pulou, mas foi alcançado. Com ferimentos, devido à altura da qual saltou, o homem foi socorrido para unidade de saúde, para posteriormente ser encaminhado e apresentado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), juntamente com o material apreendido.

Após a varredura na residência, os pms encontraram o galão com combustível, uma porção grande de maconha, 70 pinos de cocaína e seis pedras grandes de crack.