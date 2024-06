Suspeito de atear fogo em ônibus em São Marcos é preso pela polícia | A TARDE

Um homem, identificado como Felipe Evangelista dos Santos, foi preso em flagrante após jogar gasolina e queimar um ônibus, na noite desta sexta-feira, 31, no bairro de São Marcos, em Salvador.

"Os PMs foram informados, por populares, sobre as características dos criminosos. Os militares iniciaram as buscas e, ao chegar na localidade do Bosque Real, foram ouvidos sons de tiros e, em seguida, um suspeito com as características indicadas, foi visualizado correndo. Foi realizada a abordagem e diante de informação de populares, que se negaram a testemunhar na delegacia, o indivíduo teria participado do ato criminoso", disse a Polícia Militar em nota encaminhada ao Portal A TARDE.

Informações preliminares apontam que o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fica no bairro dos Barris. Ele será autuado pelo crime de dano qualificado.

Felipe deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias. Outros envolvidos no crime conseguiram fugir armados e o policiamento foi reforçado na localidade.

Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus que passam por São Marcos estão sendo desviados por Pau da Lima, Castelo Branco e Via Regional.

