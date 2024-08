Suspeito de liderar tráfico no IAPI morre em confronto

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem suspeito de liderar o tráfico de drogas no bairro do IAPI, em Salvador, morreu durante troca de tiros com policiais militares da 37ª CIPM, na região do bairro da Liberdade. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 29.

Segundo as informações da PM, os policiais realizavam rondas de intensificação do patrulhamento na região, quando, foram acionados para averiguar a informação de que havia homens armados no Largo do Tamarineiro. No local, os suspeitos armados, ao perceber a presença da polícia, passaram a atirar contra os pms, que revidaram. Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido, sendo imediatamente socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde não resistiu aos ferimentos.

Conforme uma fonte do Portal A TARDE, o indivíduo foi identificado pelo vulgo de 'Gustavinho' e integrava uma facção criminosa com atuação no bairro do IAPI.

Com ele, foram apreendidos um revólver cal. 38 e munições, 50 pedras de crack, 64 porções de cocaína, 16 porções de maconha, uma balança, um rádio, 19 munições de fuzil calibre 7.62, três aparelhos celulares, dois câmbios automáticos de veículos e uma calça camuflada.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Salvador), como morte por intervenção de agente de segurança pública.