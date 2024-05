Suspeito de matar babalorixá em Salvador é preso | A TARDE

O homem suspeito pela morte de Nilton Leal da Conceição, Babalorixá conhecido por "Meu Bem", no dia da Lavagem do Bonfim, em janeiro deste ano, foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 24. O mandado de prisão contra Marcos Rodrigo dos reis Silva, vulgo "Congo", foi cumprido por volta de 8h, na Rua Marcos Pinheiro, no bairro de Piatã, em Salvador.

O mandado de prisão foi cumprido por equipes da 3ª Delegacia de Homicídio- BTS /DHPP e foi expedido pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Após a prisão, o autor foi apresentado na Polinter, para ser custodiado e ficar à disposição da justiça.

O caso

Nilton Leal da Conceição, conhecido por "Meu Bem", Babalorixá, do terreiro Yle Axe Olufemyn foi vítima de homicídio após participar da festa do Senhor do Bonfim, no dia 12 de janeiro deste ano. Ele foi morto a tiros, na Ladeira da Água Brusca, no Bairro Santo Antônio Além do Carmo.

O suspeito se aproximou dele e atirou antes de sair em fuga e desde então era procurado pela Polícia Civil. O religioso chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.