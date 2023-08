Suspeito de matar blogueiro e fotógrafo morre em confronto com PM

O homem suspeito de participação nos homicídios do blogueiro baiano Antônio de Amorim Assis Filho, 37 anos, conhecido como Anthony Amorim, e do fotógrafo Gilmar Santana, morreu na noite de quarta-feira, 9, durante troca de tiros com policiais militares na região de Boa Vista de São Caetano, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 23h20.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição da 9ª CIPM localizou indivíduos suspeitos na Rua Benedito Jaqueira, durante a intensificação do policiamento na região. Lá, os militares foram recebidos a tiros na localidade, quando homens armados perceberam a presença da polícia. Houve revide e, após cessar os disparos, um homem foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Com o suspeito foram encontradas uma pistola. 380, 13 pinos de cocaína, 123 embalagens plásticas com maconha, 19 pedras de crack e um comprimido de LSD. Além de ser investigado pelos crimes do blogueiro e do fotógrafo, o homem, identificado pelo prenome de Paulo, ainda seria apontado como responsável por diversos outros homicídios na região. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, onde o material apreendido foi apresentado.

Casos

O influenciador Anthony Amorim foi baleado na cabeça no dia 13 de abril deste ano, em Boa Vista de São Caetano. O perfil de Antônio possui mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ele costumava compartilhar momentos de viagens e dia-a-dia na plataforma.

O fotografo Gilmar Santana foi morto também no bairro de Boa Vista de São Caetano, na madrugada 1 de maio. Ele teria sido executado porque reclamou de uma pichação feita no muro da sua casa. Testemunhas e vizinhos da vítima apontam que traficantes teriam invadido a casa do trabalhador porque seria a segunda reclamação sobre a mesma situação, que incomodava Gilmar.