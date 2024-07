Suspeito de matar filho de Mãe Bernadete é preso pela PF

Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, filho de Mãe Bernadete, foi morto a tiros em 2017 - Foto: Divulgação | Conaq

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta quarta-feira, 17, contra o suspeito de ter matado o filho de Mãe Bernadete, Binho do Quilombo. A prisão aconteceu no Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores.

Flávio Gabriel Pacífico dos Santos foi morto a tiros, em 2017, na cidade de Simões Filho. Ele foi atingido por disparos de arma de foto no dia 19 de setembro quando estava dentro de um carro.

Sua mãe, Mãe Bernadete, foi assassinada dentro de casa no dia 17 de agosto do ano passado, no Quilombo Pitanga dos Palmares, com mais de 20 tiros, após criminosos invadirem a sua residência.



Conforme o Ministério Público da Bahia, foram denunciados, por homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima, Arielson da Conceição Santos, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus.



Leia também>>> Entenda a participação dos indiciados na morte de Mãe Bernadete