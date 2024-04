Mãe Bernadete: suspeitos entram para lista de mais procurados da Bahia | A TARDE

Três procurados pela morte da líder quilombola, Maria Bernadete Pacífico, conhecida como “Mãe Bernadete”, foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública. A atualização incluindo os criminosos no naipe de ‘Ouros’ da ferramenta que reúne os mais procurados do estado foi divulgada nesta quarta-feira, 3. O trio tem atuação nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, situados na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Leia também:

>> Filho de Mãe Bernadete discorda de resultado de inquérito

>> Cinco homens são denunciados pelo assassinato de Mãe Bernadete

Segundo a SSP-BA, na carta mais alta do naipe, o ‘Ás de Ouros’, foi adicionado Marilio dos Santos, o “Maquinista” ou “Gordo”. Ele é apontado como uma das lideranças do grupo criminoso que age nas cidades de Simões Filho e São Sebastião do Passé. Sendo alvo da Operação Pacifico, da Policia Civil, que apurou a morte de Mãe Bernadete.

Investigações apontam que o criminoso agiu como o mandante e mentor intelectual do crime. A líder religiosa, que era representante do “Quilombo Caipora”, localizado na comunidade de Pitanga dos Palmares, foi morta na noite do dia 17 de agosto do ano passado, no interior da sede da Associação Quilombola.



De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola, passou a conflitar com os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região. Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, “Maquinista” deu a ordem para que Bernadete fosse executada.



Ele também é foragido da operação da Polícia Federal batizada de ‘Tarja Preta’, que teve como objetivo de identificar líderes de uma organização criminosa.

O novo representante da carta ‘Dama de Ouros’ é Ydney Carlos dos Santos de Jesus, conhecido como “Café”. Na posição de gerente do tráfico local e sendo apontado na denúncia do MP como subordinado e ‘braço’ direito de “Maquinista”, “Café” teria auxiliado no plano de execução da ialorixá.

Por fim, na carta ‘Nove de Ouros’ foi inserido Josevan Dionisio dos Santos, o “BZ” ou “Buzuim”. Possuindo dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio e roubo, ao receber a ordem de “Maquinista” e instrução de “Café”, Josevan é apontado como um dos executores imediatos do crime.

Casa onde mãe Bernadete vivia e foi assassinada | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Veja mais sobre o caso:



>> MPF aguarda provas do caso Mãe Bernadete para avaliar investigação

>> Entenda a participação dos indiciados na morte de Mãe Bernadete

>> Família contrata peritos para revisar trabalho da Polícia Civil

>> Polícia prende três suspeitos de participar da morte de Mãe Bernadete

>> Jerônimo se reúne com órgãos do Estado para tratar de investigações