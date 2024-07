Suspeito de matar motorista por aplicativo é preso pela Polícia Civil

Autor confesso do crime, José Carneiro (esquerda) tinha uma longa amizade com Elionaldo - Foto: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira, 1, contra o suspeito de matar o motorista de aplicativo Elionaldo Cardoso da Silva, de 34 anos, no último dia 9.



O autor do crime, identificado como José Carneiro da Silva, 51 anos, foi preso na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. José já havia se entregado à polícia em junho, mas não ficou detido já que o mandado de prisão preventiva ainda não havia sido deferido.

Após uma nova solicitação ter sido aprovada, a Polícia Civil voltou a realizar diligências para encontrar o suspeito, que apresentou-se ao departamento nesta segunda. O homem foi interrogado na unidade, passará por exames de lesões corporais e ficará à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Elionaldo Cardoso da Silva, que mantinha uma amizade de longa data com José Carneiro, foi visto pela última vez no dia 9 de junho, após ir para uma festa organizada pelo suspeito em uma chácara no bairro de Cassange.

Testemunhas que estiveram no local relataram à família que os dois teriam tido uma discussão por causa de uma suposta dívida de José Carneiro, que Elionaldo teria ido cobrar.

O carro que Elionaldo usava para trabalhar, modelo Hyundai HB20, foi localizado no dia seguinte, na segunda-feira, 10, na região da Pedra de Xangô, que fica na Avenida Assis Valente, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Em depoimento dado à polícia no dia 13 de junho, José Carneiro confessou a autoria do crime.