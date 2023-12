Suspeito de queimar rosto de namorada com maçarico é preso em Salvador | A TARDE

O homem suspeito de agredir o rosto e queimar o pescoço da namorada com maçarico foi preso nesta quinta-feira, 7, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O crime ocorreu no dia 30 de novembro.

A vítima, de 24anos, foi socorrida por um vizinho para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. Segundo informações da Polícia Civil, a jovem, que já possui medidas protetivas contra o namorado, será ouvida na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas quando receber alta médica.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, o suspeito fez exames de lesões corporais e está custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição da Justiça. Ele será transferido para o presídio de Salvador.