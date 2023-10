Suspeito por matar homem encontrado em isopor na barra é preso

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do homem encontrado morto em um isopor, na orla da Barra, foi preso na manhã desta terça-feira, 26, por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). A vítima foi identificada como Uziel Silva da Hora.

Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito foi localizado no bairro de Itapuã e conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

"Sabemos que a motivação do homicídio está relacionada ao tráfico de drogas e os outros suspeitos estão sendo procurados", disse a titular da DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Após depoimento, o homem será encaminhado para os exames de lesões corporais e permanecerá custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

O crime

O corpo de Uziel foi encontrado em um isopor, na orla da Barra, em julho deste ano. A DH/Atlântico iniciou a apuração e conseguiu identificar os suspeitos de envolvimento no crime e solicitar as prisões.

"Estamos realizando ações de inteligência e vamos chegar até os outros suspeitos", pontuou a delegada Zaira Pimentel, responsável pela elucidação do caso