Suspeitos de tráfico são presos em megaoperação da polícia em Salvador

Ao todo, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, crack e centenas de pinos plásticos - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um foragido da Justiça que responde por tráfico e dois alvos de mandado de prisão foram presos nesta quinta-feira, 18, durante a Operação Bastilha, deflagrada pela Polícia Civil em um conjunto habitacional conhecido como Torre, no bairro do Trobogy, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, no local também foram cumpridos mandados de busca e apreensão pelos agentes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o apoio de equipes táticas e do canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Ao todo, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, crack e centenas de pinos plásticos para o acondicionamento de cocaína, além de balanças e aparelhos celulares.

Ações investigativas buscam outros suspeitos de integrar um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região. Mais de 100 policiais do Depom e da Core participam da operação.

Durante a operação, uma Delegacia Móvel foi deslocada para o conjunto habitacional, a fim de aprimorar e agilizar o processo de formalização das prisões e registro das apreensões.