Grupo criminoso é alvo da Operação Bastilha da Polícia Civil

Os mais de 100 policiais buscam drogas e armas - Foto: Divulgação PCBA

Envolvidos com o narcotráfico e assassinatos são os alvos das equipes da Polícia Civil, que desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 18, estão nas ruas de Salvador para o cumprimento de mandados judiciais.



"Informações preliminares indicam que suspeitos já identificados montaram uma verdadeira fortaleza, o que demanda uma ação cirúrgica para neutralizar os criminosos e responsabilizá-los perante a Justiça pelos crimes perpetrados", diz a nota da Políci Civil.



Os mais de 100 policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Operação e Recursos Especiais (Core), com cães do Canil da unidade tática especial, buscam drogas e armas nos pontos de busca, alvos de dezenas de mandados de busca e apreensão. Todo material apreendido e suspeitos localizados serão apresentados na sede do DHPP, no bairro de Itapuã.