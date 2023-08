Suspeitos mortos em ação em Cosme de Farias já fizeram live com refém

Ao menos dois dos quatro suspeitos que morreram durante troca de tiros com policiais militares na segunda-feira, 31, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, são velhos conhecidos da polícia. De acordo com apuração do Portal A TARDE, eles foram presos anteriormente em situações com reféns na Engomadeira, em Salvador, e em Itinga, em Lauro de Freitas.

Um deles é o homem identificado como Leandro Nunes Santa Isabel, conhecido ‘Trem’, de 28 anos. Ele tinha mandado de prisão em aberto por assalto a banco e sequestro e participou de uma situação com reféns em novembro de 2021, na comunidade Candelária, na Engomadeira, mesma região onde residia. A ação chegou a ser transmitida por uma 'live' em redes sociais. Ele também era alvo das investigações de alguns homicídios.

Na ocasião, eles se entregaram e as vítimas foram liberadas.