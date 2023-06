Tecnologia ajuda a prender homem com celular e carro roubados

A polícia localizou um homem dirigindo um carro com restrição de roubo e placa clonada, além de estar em posse de um smartphone cadastrado no programa Alerta Celular, também com restrição de roubo, na noite de sexta-feira, 2.

Os policiais faziam ronda no bairro do Retiro, em Salvador, quando receberam informações de um veículo utilizando placa clonada.

As rondas foram intensificadas e os PMs localizaram o automóvel, que possuía uma placa falsa. Com o homem que dirigia o veículo, foi encontrado o smartphone, que possuía restrição de roubo.

O homem, carro e o celular foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).