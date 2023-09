'Território Santo' será oficializado em Salvador; entenda proposta

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) iniciou nesta quinta-feira, 31, as tratativas para a realização da Festa de Santa Dulce em 2024. A iniciativa engloba investimentos no turismo religioso da capital baiana, com a oficialização do chamado Território Santo.

Pela proposta, a área vai da Basílica Conceição da Praia, no Comércio, passando pelo Santuário Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, e entorno da Igreja dos Alagados, que está com obra de requalificação, e da Basílica do Bonfim.

O gestor municipal ainda autorizou o início da requalificação da sala dos ex-votos do Santuário Santa Dulce dos Pobres, na Cidade Baixa, que faz parte do roteiro do turismo religioso de Salvador.

“A gente vai preparar uma grande programação para o ano que vem, para podermos anunciar com máxima antecedência no Brasil e no mundo, mobilizando todos os agentes envolvidos. Agosto tem que ser o mês de Santa Dulce. Para isso, temos que ter a capacidade de fazer o que for necessário, inclusive, investindo recursos para potencializar essa festa”, disse Bruno Reis.

Impacto econômico

A Festa de Santa Dulce dos Pobres deste ano, que envolveu missas e shows, entre os dias 1° e 13 de agosto, atraiu 80 mil pessoas. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Salvador.

“O balanço realmente foi muito positivo nessa primeira festa de Santa Dulce. Foi a primeira grande festa dedicada a ela após a canonização. Tivemos a revitalização da escultura de Bel Borba, a abertura do memorial provisório, galeria de Santa Dulce, que é a coisa mais linda, e também a Kombi, que agora passa a integrar a nossa instituição. Que venha 2024, com ainda mais turistas, mais bênçãos e notícias boas para a obra de Irmã Dulce”, ressaltou Maria Rita, superintendente da Osid.

Na área econômica, a Festa de Santa Dulce criou 512 postos de trabalho diretos e 1.732 indiretos, além de contar com 172 estabelecimentos comerciais envolvidos e 90 expositores na Quermesse Dulce dos Pobres e na Feira Expo Mulher. Na área social, foram promovidas 268 ações, sendo 48 missas, três procissões, uma carreata, uma motociata e uma bicicleata, além de visitação ao Memorial e Galeria Santa Dulce e oferecimento de 11 serviços à população em geral com 1.392 atendimentos realizados.