Testemunhas participam da reprodução da operação policial da Gamboa

Testemunhas participaram, na noite desta terça-feira, 1º, da última etapa da reprodução simulada sobre a ocorrência policial registrada na Gamboa, no dia 1º de março deste ano. Três moradores deram suas versões sobre o caso o que teria acontecido no dia da morte dos três jovens; Alexandre dos Santos, de 20 anos, Patrick de Souza, de 16 anos, e Cleberson Guimarães, de 22.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os depoimentos foram apresentados para peritos da Coordenação de Crimes Contra a Vida, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela condução da simulação. Os posicionamentos das testemunhas, bem como dos policiais, também foram relacionados. No dia anterior, quatro dos policiais envolvidos na ação participaram da primeira etapa da simulação.

Ainda conforme a SSP, a iniciativa tem o objetivo de esclarecer a dinâmica da operação policial que terminou nas três mortes.

Representantes do Ministério Público da Bahia e da Defensoria Pública e acompanharam os dois dias da dinâmica. Os laudos produzidos pelo DPT serão anexados ao inquérito que apura o caso.