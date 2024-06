Torcedores de Bahia e Vitória brigam em estação de metrô de Salvador

- Foto: Divulção / Victor Ferreira | EC Vitória

Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas do Bahia e do Vitória assustou usuários da Estação Rodoviária do metrô de Salvador, na tarde deste domingo, 16.



Através de nota, a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema, informou que os agentes de atendimento e segurança da empresa “atuaram para garantir a segurança dos clientes, após um desentendimento entre torcedores”.



Informações de testemunhas apontam que os torcedores do Bahia voltavam no Estádio de Pituaçu, onde a equipe Sub-20 sagrou-se hexacampeã baiana, enquanto a torcida do Vitória seguia para o Barradão, onde o rubro-negro encara o Internacional-RS, pela Série-A do Campeonato Brasileiro. Eles se encontraram na estação, e a briga foi iniciada.

Também através de nota, a Polícia Militar informou que policiais da 1ª CIPM foram acionados para averiguar informação sobre um tumulto envolvendo torcedores, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro de Pernambués, nas proximidades da Estação Rodoviária. "Ao chegarem, os militares não constataram nenhuma anormalidade e nenhum suspeito foi localizado", diz a nota. Não há informações sobre feridos.