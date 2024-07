Trabalhador soterrado é resgatado após 7 horas em Pau da Lima

Ambulância do Samu prestou os primeiroa socorros ao trabalhador resgatado. - Foto: Divulgação | Transalvador

Foi resgatado por volta das 19h20 o trabalhador soterrado no bairro de Pau da Lima. Valdison Araújo da Hora, de 54 anos, permaneceu 7 horas preso por pedras e concreto até a altura da cintura. Ele trabalhava na escavação de uma vala com cerca de 2 metros de profundidade quando ocorreu o deslizamento, pouco depois do meio-dia.

O trabalho de resgate interditou a avenida Jayme Figura nos dois sentidos. Valdison permaneceu todo o tempo sem água ou alimentação, devido à possibilidade de hemorragia interna. Segundo testemunhas, cinco operários trabalhavam na obra no momento que a terra cedeu.

Informações colhidas entre os trabalhadores apontam que nenhum deles possuía registro em carteira ou epi´s (equipamentos de proteção individual). A Defesa Civil informou que a obra é irregular e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) notificou a empresa Gomes Gomes, responsável pelo serviço, terceirizado pela construtora MRV.