Trabalhadores em postos de combustíveis intensificam Estado de Greve

O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis do Estado da Bahia (SINPOSBA) tem intensificado o Estado de Greve no Estado. As mobilizações estão sendo fortalecidas nos locais de trabalho, com objetivo de celebrar assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2023 que garanta os direitos da categoria.

"Os patrões se recusam, mais uma vez, a avançar nas negociações da Campanha Salarial 2023. Não apresentaram melhorias na cláusula do pagamento dos domingos trabalhados, na reunião da manhã desta quinta-feira (21), na sede do sindicato patronal", diz o SINPOSBA.

De acordo com o sindicato, já foram discutidas propostas para dar fim ao impasse da remuneração dos domingos trabalhados, porém os patrões continuam intransigentes e não apresentam proposta de melhorias para a cláusula, não reconhecem e valorizam a importância dos serviços prestados.

De acordo com o presidente do Sinposba, Antonio José dos Santos, a atitude dos patrões demonstra, mais uma vez, descaso com os prazos da Campanha Salarial, desrespeito com os direitos da categoria e com a data base, que é 1º de maio.

“São cinco meses de negociações e mediações e o sindicato patronal se recusa a reconhecer que não dá para trabalhar aos domingos e feriados sem remuneração. Vamos continuar a mobilização nos locais de trabalho, pois é preciso a participação da categoria demonstrando insatisfação diante do impasse, com objetivo de avançar nas conquistas", finalizou.