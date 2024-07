Traficante entre os mais procurados da BA morre em confronto com a PM

De acordo com a polícia, Patolino era envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios - Foto: SSP

Um homem identificado como Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, conhecido pelo vulgo de 'Patolino', que liderava uma facção criminosa na região de Jacobina, no interior da Bahia, morreu durante confronto com forças policiais, nesta quinta-feira, 18, na cidade de Capim Grosso-BA. Ele integrava a cara '2 de Ouros' do Baralho do Crime.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o confronto ocorreu com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Militar (Cipe Caatinga) e Civil (Depin).

Segundo informações da polícia, Patolino era envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores entrou em confronto com os policiais e acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.



Com Patolino foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, uma espingarda calibre 12, uma pistola, carregadores, munições, um colete tático balístico, drogas e uma balança.

As investigações e ações de inteligência apontavam que o homem pretendia atacar integrantes de uma facção rival em cidades da região Norte do estado.



"A integração das Forças Federais e Estaduais impediu que os ataques acontecessem. Só neste caso retiramos das ruas três armas de fogo que seriam utilizadas para crimes graves contra a vida, com o objetivo de violentar algumas comunidades", destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.



Acrescentou ainda que o combate contra as facções continua como prioridade. "Seguimos com as investigações e trabalhando para reduzir ainda mais os índices criminais na Bahia", completou Badaró.