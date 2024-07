Quem mandou matar Kelly Cylone? Morte da 'Dama do Pó' completa 13 anos

Jovem foi morta a tiros e a facada em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem mandou matar Kelly Cylone? A morte da 'Dama do Pó' completa 13 anos nesta quinta-feira, 18. A jovem, de apenas 22 anos, foi brutalmente assassinada na madrugada de 18 de julho de 2011, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, após sair do Salvador Fest vestida com a camisa da seleção argentina.

Testemunhas afirmam que Kelly Salles Silva, mais conhecida como Kelly Cylone, foi vista pela última vez por volta da 1h da manhã na movimentada Rua Romualdo de Brito, que na época era o point de quem adorava tomar uma 'breja' gelada em bares da região.

Entre um gole e outro de cerveja, as pessoas presenciaram quando um carro preto parou próximo ao prédio da Previdência Social. De dentro do veículo, 'A Dama do Pó' desceu às pressas, com um ferimento abdominal provocado por uma facada. Em seguida, um homem dentro do carro disparou duas vezes, atingindo a jovem nas costas. Ela lutou por alguns metros antes de cair, sem vida, no meio da rua.

Kelly Cyclone era conhecida como 'A Dama do Pó' | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A investigação do homicídio ficou a cargo da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas), que logo indiciou dois irmãos, Emerson Cosme Anjos dos Santos, 26 anos, e Ericson Anjos dos Santos, 28 anos, como suspeitos do crime. Ambos tinham antecedentes por tráfico de drogas e foram encontrados com substâncias ilícitas e armas. No entanto, a falta de evidências sólidas levou o Tribunal de Justiça da Bahia e o Ministério Público a pedirem a absolvição dos irmãos.

Na época, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) investigou a hipótese de que Kelly Cylone, que era conhecida da polícia por se envolver com o mundo do crime, teria supostamente traído seu namorado, conhecido como Tony, um traficante associado aos irmãos Emerson e Ericson, com o filho de um policial. Contudo, essa teoria nunca foi confirmada oficialmente.

Kelly Cyclone ostentou arma e uma vida cara nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Treze anos depois, o motivo por trás do assassinato da 'Dama do Pó' permaneceu sem respostas. Quem teria encomendado a morte de Kelly Cyclone? O que aconteceu com os envolvidos? Esses questionamentos continuam vivos na memória de quem acompanhou atentamente a notícia sobre a trágica morte de Kelly Salles Silva.