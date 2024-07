Traficantes morrem após confronto com a polícia no bairro de Pirajá

Material apreendido com os criminosos - Foto: Divulgação | PM-BA

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, morreram na noite deste domingo, 7, após confronto com agentes da Polícia Militar (PM-BA), no bairro de Pirajá, em Salvador.

As ações foram conduzidas pelo Batalhão de Patrulhamento Tatico Móvel (Patamo), que realizavam patrulhamento na localidade e teriam sido recebidos a tiros por traficantes que atuam na localidade conhecida como Osório.

>> PM intensifica ações de segurança nesta segunda-feira

Houve o confronto e, no revide, dois indivíduos foram baleados e socorridos para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiram aos ferimentos.

Na operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, um carregador alongado, um kit roni, porções de cocaína e maconha, dinheiro, e duas calças camufladas do exército.